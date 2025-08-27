¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ðー¥¯¥ìー¤¬¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë½õ¸À¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¥Áー¥à¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡NBA¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØInside the NBA¡Ù¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Ðー¥¯¥ìー¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØThe BetMGM Network¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¤³¤Î6·î¤Ë5260Ëü¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë=148±ß´¹»»¤ÇÌó78²¯±ß¡Ë¤Î¥×¥ìー¥äー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤â¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ýー¥ëÛ©¤¯¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥Áー¥à¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¡×¾å¤Ç»ÄÎ±¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ê¤¤È¯¸À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ðー¥¯¥ìー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¥Áー¥à¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤Í¡£Èà¤¬¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨ÎÉ¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦4Ç¯¤â¤Î´ÖÀ®¸ù¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤ä¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥ë¥«¡Ê¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ë¤Î¥Áー¥à¤Ê¤ó¤À¡£¥ë¥«¤È·ÀÌó¤·¤Æ¡¢¤¢¤ìÄø¤ÎÂç¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥ë¥«¤Î¥Áー¥à¤Ç¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥Ðー¥¯¥ìー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¤â¤Ï¤ä¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥Áー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à»þ¤À¤È½õ¸À¤·¤¿¡£¥Ðー¥¯¥ìー¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï2020Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ°Ê¹ßNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬ËèÇ¯¥ªー¥ëNBA¥Áー¥à¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Áー¥à¤Ï¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç1ÅÙ¤·¤«¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê£¿ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³ー¥Á¤Î¸òÂå¤ä¥íー¥ë¥×¥ìー¥äー¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÃæÈ×¤ËNBA»Ë¾åµ©¤Ë¤ß¤ëÂç·¿¥È¥ìー¥É¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸½ºß26ºÐ¤Î¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¤Þ¤ÀÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ôー¥¯¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¤³¤ÎÀè10Ç¯¤Î´ðÈ×¤ò¼ê¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò´õÇö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í23Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë40ºÐ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥êー¥°ºÇ¹âÊö¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Áー¥à¤Î¼´¤ò¤É¤³¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò°ìÁØÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ðー¥¯¥ìー¤Î½õ¸À¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ë¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤Î´ü´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£GM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ú¥ê¥ó¥«¤â¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥ì¥Ö¥í¥óÊü½Ð¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ê¤É°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¯¥ß¥ó¥¬¤È¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºàÎÁ¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëü¤¬°ì¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥È¥ìー¥É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡È¥¥ó¥°¡É¥ì¥Ö¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£