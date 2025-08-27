応募数7,000件以上を記録した『ボカコレ2025夏』が閉幕　各ランキングの1位が出揃う

ドワンゴは、ボカロ文化の祭典『The VOCALOID Collection ～2025 Summer～』を8月21日～25日の5日間にわたって開催。10回目の今回は、生放送を視聴した「ネット総来場者数」は約24万人、ボカロ関連作品の投稿数は7,000件以上を記録した。また、2026年2月に『The VOCALOID Collection ～2026 Winter～』を開催することを発表した。

【画像】応募数7,000件以上を記録した『ボカコレ2025夏』

『The VOCALOID Collection（ボカコレ）』は、ボーカロイド文化のさらなる発展を目指す記念日として、『ニコニコネット超会議』からスピンアウトしたイベントだ。

『The VOCALOID Collection ～2025 Summer～』では、DECO*27、Chinozo、原口沙輔、サツキなど、総勢40名のアーティストがStemデータの提供やプレイリストのセレクトなどで参加した。

その他にも、『神出鬼没！ボカニコ』や『プロセカ×ボカコレ』のコラボ企画『ボカセカ』、今回新設したランキング対象外の部門「ボカコレエキシビション」などの企画を実施。

「ボカコレランキング」では、人気ボカロPや様々なジャンルのクリエイターが一斉に動画作品を制作・投稿し、「TOP100」「ルーキー」「REMIX」の3カテゴリでランキングを競った。

各部門の1位は以下の通りだ。

「TOP100」部門：「幕を下ろそう、パレードへ」（作詞作曲：海茶）「ルーキー」部門：「Ribbon/sabio feat.重音テト」（作詞作曲：sabio）「REMIX」部門：「∴『チルト゛レンレコート゛』- 煮ル果実REMIX」（Remix：煮ル果実）

「TOP100」および「ルーキー」で1位となった作品は、8月30日に実施されるオンライン音楽イベント『YouTube Music Weekend』の新企画『VocaNova Presented by The VOCALOID Collection』で、MVが特別公開される。

今回のボカコレランキングで投稿されたオリジナル楽曲やREMIX楽曲は、『ボカセカ』や、サンリオ『まいまいまいごえん』とのコラボ「REMIX作品投稿祭」などの各種応募企画の選出対象となる。

これらの応募企画の結果は後日発表され、その他の動画にも各メディアパートナーの番組内でのオンエア、クリエイターのゲスト出演、番組テーマソングへの採用などの特別企画も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）