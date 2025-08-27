アリッサ・トーマスがWNBA史上初の万能スタッツを記録…マジックやレブロンにも並ぶ成績を更新中

8月27日（現地時間26日）にWNBAのフェニックス・マーキュリー対ロサンゼルス・スパークスの試合が行われ、マーキュリー所属のアリッサ・トーマスが10得点15アシスト15リバウンド以上を1試合でそれぞれ同時に記録したリーグ史上初の選手となった。チームも92－84で勝利している。

現在33歳のベテランパワーフォワードであるトーマスは、35分12秒の出場で12得点16リバウンド15アシスト3スティールをマーク。今シーズン7回目のトリプルダブル達成で、自身の持つリーグ記録を破った。加えて、パワーフォワードながら15以上のアシストを記録したのは通算6回目となり、リーグでも指折りのポイントガードであるコートニー・ヴァンダースルート（シカゴ・スカイ）の7回に次ぐ記録となった。

また、今シーズンここまで、15点以上、9アシスト以上、8リバウンド以上、1スティール以上、かつフィールドゴール成功率50パーセント以上を記録しており、NBAで同じ条件を達成したのはマジック・ジョンソン、レブロン・ジェームズ、ニコラ・ヨキッチの3人だけだという。







レギュラーシーズンは残すところ7試合。トーマスが今後どこまで記録をのばしていけるのか、期待が高まる。

【動画】33歳のベテランながらリーグ記録を更新し続けるトーマス