付きあうと抜け出せない！【彼女にしたら危険な沼女子】の特徴3選

最初はちょっと気になる存在だったのに、気づけばハマっていた…。そんな“沼女子”に出会った経験、ありませんか？そこで今回は、付きあった男性を夢中にさせながらも、抜け出せなくなってしまう“危険な沼女”の特徴を、体験談やインタビューをもとにご紹介します！

急に甘えてくる“ギャップ”の魔法

普段はクールで自立しているのに、ふとした瞬間に「寂しかった」なんて可愛く甘えてくる、そのギャップにやられてしまう男性は多いそう。 「いつもは強がっているけど、本当は自分にだけ心を開いてくれているんだ」と感じると、ますます目が離せなくなるのです♡ 実際はみんなに同じように接していることもありますが、特別感を演出するのがうまいタイプには要注意かもしれませんね。

ミステリアスで本音が見えない

「彼女、なにを考えているんだろう？」と、つい気になってしまうような、ちょっと影のある雰囲気を持っている人は“沼女子”かもしれません。 感情をあまり表に出さず、時折ふっと距離を取ったり、ひとりの時間を大切にしたりする姿に、男性は“もっと知りたい”という欲を掻き立てられることも。 追いかけてもすべては見せてくれない、そのミステリアスさが、深みにはまってしまう原因になるでしょう。

不安と安心を巧みに使いわける

連絡がマメだったかと思えば、急に連絡が途絶え、「嫌われたかな」と思ったタイミングで、ふとやさしいメッセージが届く。 まるでジェットコースターのように感情のアップダウンを感じさせる行動に、男性はいつしか彼女のことばかり考えるようになる可能性があります。 不安と安心を絶妙なバランスで与える“沼女子”は、男性の心をじわじわと支配していくのです♡ いかがでしたか？ 今回は、彼女にしたら危険な沼女子の特徴3選についてご紹介しました。 恋に夢中になることと、自分を大切にすること。 どちらも忘れずに、素敵な恋愛をしてくださいね♡

ライター Ray WEB編集部