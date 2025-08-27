　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 159(　　　29)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　47(　　　47)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　38(　　　38)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 640(　　 640)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　18(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　92(　　　92)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　65(　　　65)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 330(　　 330)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 709(　　 398)
　　　　　 　 　12月限　　　　　61(　　　35)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　59(　　　55)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 59124(　 27464)
　　　　　 　 　10月限　　　　 208(　　　82)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 5)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 740(　　 538)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　 5)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 29240(　 13912)
　　　　　 　 　10月限　　　　 159(　　　95)
　　　　　 　 　11月限　　　　　13(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　83(　　　83)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2877(　　2877)
　　　　　 　 　10月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 254(　　 254)
　　　　　 　 　12月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 18970(　 18970)
　　　　　 　 　10月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース