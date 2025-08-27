主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 159( 29)
TOPIX先物 9月限 47( 47)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 38( 38)
日経225ミニ 9月限 640( 640)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 18( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 92( 92)
TOPIX先物 9月限 65( 65)
日経225ミニ 9月限 330( 330)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 709( 398)
12月限 61( 35)
TOPIX先物 9月限 59( 55)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 59124( 27464)
10月限 208( 82)
11月限 7( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 740( 538)
12月限 15( 5)
日経225ミニ 9月限 29240( 13912)
10月限 159( 95)
11月限 13( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 83( 83)
日経225ミニ 9月限 2877( 2877)
10月限 44( 44)
11月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 254( 254)
12月限 12( 12)
TOPIX先物 9月限 16( 16)
日経225ミニ 9月限 18970( 18970)
10月限 30( 30)
11月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 159( 29)
TOPIX先物 9月限 47( 47)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 38( 38)
日経225ミニ 9月限 640( 640)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 18( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 92( 92)
TOPIX先物 9月限 65( 65)
日経225ミニ 9月限 330( 330)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 709( 398)
12月限 61( 35)
TOPIX先物 9月限 59( 55)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 59124( 27464)
10月限 208( 82)
11月限 7( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 740( 538)
12月限 15( 5)
日経225ミニ 9月限 29240( 13912)
10月限 159( 95)
11月限 13( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 83( 83)
日経225ミニ 9月限 2877( 2877)
10月限 44( 44)
11月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 254( 254)
12月限 12( 12)
TOPIX先物 9月限 16( 16)
日経225ミニ 9月限 18970( 18970)
10月限 30( 30)
11月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース