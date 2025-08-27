主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3204( 1295)
12月限 19( 19)
TOPIX先物 9月限 4313( 1345)
日経225ミニ 9月限 3045( 2985)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 338( 217)
TOPIX先物 9月限 4934( 521)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 362( 207)
TOPIX先物 9月限 1183( 531)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 377( 274)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 1198( 958)
日経225ミニ 9月限 1086( 1085)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 18( 18)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1969( 1446)
12月限 23( 17)
TOPIX先物 9月限 697( 265)
日経225ミニ 9月限 65137( 29730)
10月限 196( 64)
11月限 2( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 365( 221)
12月限 10( 6)
日経225ミニ 9月限 39230( 19720)
10月限 147( 83)
11月限 7( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6( 6)
日経225ミニ 9月限 3782( 3782)
10月限 48( 48)
11月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 462( 462)
12月限 32( 32)
日経225ミニ 9月限 28482( 28482)
10月限 412( 412)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
