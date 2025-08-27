　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3204(　　1295)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4313(　　1345)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3045(　　2985)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 338(　　 217)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4934(　　 521)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 362(　　 207)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1183(　　 531)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 377(　　 274)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1198(　　 958)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1086(　　1085)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　18(　　　18)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1969(　　1446)
　　　　　 　 　12月限　　　　　23(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 697(　　 265)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 65137(　 29730)
　　　　　 　 　10月限　　　　 196(　　　64)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 365(　　 221)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　 6)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 39230(　 19720)
　　　　　 　 　10月限　　　　 147(　　　83)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3782(　　3782)
　　　　　 　 　10月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 462(　　 462)
　　　　　 　 　12月限　　　　　32(　　　32)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 28482(　 28482)
　　　　　 　 　10月限　　　　 412(　　 412)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース