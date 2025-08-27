外国証券 先物取引高情報まとめ（8月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5224( 5170)
12月限 74( 74)
TOPIX先物 9月限 10286( 10286)
12月限 32( 32)
日経225ミニ 9月限 100711( 100711)
10月限 972( 972)
11月限 19( 19)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2728( 2728)
12月限 65( 65)
TOPIX先物 9月限 6263( 6263)
日経225ミニ 9月限 49977( 49977)
10月限 495( 495)
11月限 32( 32)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 213( 213)
日経225ミニ 9月限 463( 463)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 156( 113)
TOPIX先物 9月限 1472( 988)
日経225ミニ 9月限 2350( 2338)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 455( 455)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 3125( 3125)
日経225ミニ 9月限 4807( 4807)
10月限 39( 39)
11月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 346( 346)
TOPIX先物 9月限 684( 684)
日経225ミニ 9月限 987( 965)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 770( 770)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 1885( 1885)
日経225ミニ 9月限 9389( 9389)
10月限 47( 47)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 155( 155)
TOPIX先物 9月限 427( 427)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 0)
TOPIX先物 9月限 34( 34)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 8( 8)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 0)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
11月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5224( 5170)
12月限 74( 74)
TOPIX先物 9月限 10286( 10286)
12月限 32( 32)
日経225ミニ 9月限 100711( 100711)
10月限 972( 972)
11月限 19( 19)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2728( 2728)
12月限 65( 65)
TOPIX先物 9月限 6263( 6263)
日経225ミニ 9月限 49977( 49977)
10月限 495( 495)
11月限 32( 32)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 213( 213)
日経225ミニ 9月限 463( 463)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 156( 113)
TOPIX先物 9月限 1472( 988)
日経225ミニ 9月限 2350( 2338)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 455( 455)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 3125( 3125)
日経225ミニ 9月限 4807( 4807)
10月限 39( 39)
11月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 346( 346)
TOPIX先物 9月限 684( 684)
日経225ミニ 9月限 987( 965)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 770( 770)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 1885( 1885)
日経225ミニ 9月限 9389( 9389)
10月限 47( 47)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 155( 155)
TOPIX先物 9月限 427( 427)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 0)
TOPIX先物 9月限 34( 34)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 8( 8)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 0)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
11月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース