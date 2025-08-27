　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5224(　　5170)
　　　　　 　 　12月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 10286(　 10286)
　　　　　 　 　12月限　　　　　32(　　　32)
日経225ミニ　 　 9月限　　　100711(　100711)
　　　　　 　 　10月限　　　　 972(　　 972)
　　　　　 　 　11月限　　　　　19(　　　19)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2728(　　2728)
　　　　　 　 　12月限　　　　　65(　　　65)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6263(　　6263)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 49977(　 49977)
　　　　　 　 　10月限　　　　 495(　　 495)
　　　　　 　 　11月限　　　　　32(　　　32)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 213(　　 213)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 463(　　 463)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 156(　　 113)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1472(　　 988)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2350(　　2338)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 455(　　 455)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3125(　　3125)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4807(　　4807)
　　　　　 　 　10月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 346(　　 346)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 684(　　 684)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 987(　　 965)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 770(　　 770)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1885(　　1885)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9389(　　9389)
　　　　　 　 　10月限　　　　　47(　　　47)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 155(　　 155)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 427(　　 427)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　34(　　　34)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 0)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

