外国証券 先物取引高情報まとめ（8月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16099( 14048)
12月限 190( 40)
TOPIX先物 9月限 21781( 21124)
12月限 353( 53)
日経225ミニ 9月限 183101( 183101)
10月限 4896( 1896)
11月限 4( 4)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11663( 10688)
12月限 201( 201)
TOPIX先物 9月限 19580( 19430)
12月限 13( 13)
日経225ミニ 9月限 102877( 102877)
10月限 4778( 1778)
11月限 14( 14)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 853( 166)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 1158( 519)
12月限 300( 0)
日経225ミニ 9月限 2840( 2840)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1086( 347)
TOPIX先物 9月限 4216( 2929)
日経225ミニ 9月限 4046( 3944)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1446( 1064)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 4970( 4050)
日経225ミニ 9月限 8061( 8061)
10月限 1( 1)
11月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1244( 1175)
TOPIX先物 9月限 2613( 2613)
日経225ミニ 9月限 4150( 4150)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1808( 1474)
12月限 151( 1)
TOPIX先物 9月限 3907( 3907)
日経225ミニ 9月限 17838( 17838)
10月限 88( 88)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 777( 0)
TOPIX先物 9月限 427( 414)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 774( 247)
TOPIX先物 9月限 2827( 2397)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 396( 396)
日経225ミニ 9月限 1112( 1112)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
