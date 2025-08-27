　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 16099(　 14048)
　　　　　 　 　12月限　　　　 190(　　　40)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21781(　 21124)
　　　　　 　 　12月限　　　　 353(　　　53)
日経225ミニ　 　 9月限　　　183101(　183101)
　　　　　 　 　10月限　　　　4896(　　1896)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11663(　 10688)
　　　　　 　 　12月限　　　　 201(　　 201)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19580(　 19430)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 9月限　　　102877(　102877)
　　　　　 　 　10月限　　　　4778(　　1778)
　　　　　 　 　11月限　　　　　14(　　　14)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 853(　　 166)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1158(　　 519)
　　　　　 　 　12月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2840(　　2840)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1086(　　 347)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4216(　　2929)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4046(　　3944)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1446(　　1064)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4970(　　4050)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8061(　　8061)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1244(　　1175)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2613(　　2613)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4150(　　4150)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1808(　　1474)
　　　　　 　 　12月限　　　　 151(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3907(　　3907)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 17838(　 17838)
　　　　　 　 　10月限　　　　　88(　　　88)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 777(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 427(　　 414)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 774(　　 247)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2827(　　2397)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 396(　　 396)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1112(　　1112)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース