藤井風、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズに初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、3年ぶり全曲英語詞による3枚目のニューアルバム『Prema』を9月5日にリリースする藤井風が初登場。

■ポスターは8月30日からタワレコ全店にて掲示

2022年「死ぬのがいいわ」のグローバルヒットを受け、Spotifyが発表した2022年「海外で最も再生された国内アーティストの楽曲」において年間1位を獲得したFujii Kaze。また、2023年の年間ランキングにおいても「海外で最も再生された国内アーティストの楽曲」において2年連続となる1位に輝いた。

また、2023年にはアジアツアー『Fujii Kaze and the piano Asia Tour 2023』、2024年自身初となるアメリカツアー『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』と2度目となるアジアツアー『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』を実施。

今年の夏はヨーロッパツアー『FUJII KAZE EUROPE TOUR 2025』やLollapaloozaを含むアメリカツアー『FUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025』と、国内のアリーナやスタジアム級のツアーだけでなく、海外での活動もますます本格化している藤井風。

そんな藤井が3rdアルバム『Prema』リリースタイミングで「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターに初登場する。ポスターは8月30日からタワレコ全店にて掲示される。

なお、ポスターには以下のコピーが添えられている。

人生があなただけの音楽みたいなものなら

立ち止まったり、どんな展開になってもいいけど

最後まで鳴らし続けてよね

If life is like your own music

It’s okay to rest, switch the beat or whatever

Just make sure you keep playing it till it’s over

（Fujii Kaze）

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

ALBUM『Prema』

2025.09.05 ON SALE

ANALOG『Prema』



■関連リンク

「NO MUSIC, NO LIFE.」OFFICIAL SITE

https://nomusicnolife.jp/

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com