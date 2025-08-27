　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 130(　 130)
シティグループ証券　　　　　　　48(　　48)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　28(　　28)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)


◯4万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　66(　　66)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 0)


◯4万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 318(　 318)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 250(　 250)
JPモルガン証券　　　　　　　　 250(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　60(　　60)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 156(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 119(　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
ゴールドマン証券　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
ビーオブエー証券　　　　　　　 108(　　 8)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
あかつき証券　　　　　　　　　　 4(　　 4)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 150(　　 0)


◯4万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)