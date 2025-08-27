「日経225オプション」9月限プット手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 130)
シティグループ証券 48( 48)
BNPパリバ証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 14( 14)
楽天証券 14( 14)
SBI証券 22( 10)
松井証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 318( 318)
モルガンMUFG証券 250( 250)
JPモルガン証券 250( 100)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
SBI証券 156( 40)
BNPパリバ証券 119( 19)
楽天証券 15( 15)
ゴールドマン証券 12( 12)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 108( 8)
UBS証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
あかつき証券 4( 4)
安藤証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 150( 0)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
楽天証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
モルガンMUFG証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
