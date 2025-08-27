ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー4年目のニック・ロドロ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は3打数3三振と苦戦

相手先発は、27歳の技巧派左腕ロドロ。2019年のドラフト1巡目全体7位でレッズに入団すると、22年にメジャーデビュー。抜群の制球力を武器にローテーションに定着、今季は23先発で8勝6敗、防御率3.05の好成績を収めている。

主な球種は、横に滑る決め球カーブに平均93.7マイル（約150.7キロ）のフォーシームとシンカー、右打者に投じるチェンジアップの計4種。年々腕の角度が下がり、今季は角度15度の横手から投げ込むフォームでコーナーを巧みに攻めてくる。

大谷はロドロと通算3打席対戦し、3打数無安打と快音なし。前回7月29日（同30日）の初対戦で、いきなり3三振と完璧に封じ込められた。得意の本拠地で臨む、今季11度目の先発マウンド。自身の初白星を呼び込む3試合ぶり46号“二刀流”アーチに期待の一戦だ。

■試合情報

ドジャースvs.レッズ

試合開始：日本時間8月28日（木）9時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3