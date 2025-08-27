「日経225オプション」9月限コール手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
SBI証券 54( 30)
BNPパリバ証券 24( 24)
楽天証券 17( 17)
松井証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 10( 10)
マネックス証券 8( 8)
フィリップ証券 7( 7)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 10( 10)
SBI証券 6( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
楽天証券 38( 38)
SBI証券 32( 12)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
安藤証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
BNPパリバ証券 21( 21)
SBI証券 31( 17)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
SBI証券 10( 4)
マネックス証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
