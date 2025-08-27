　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 267(　 267)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　72(　　72)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　68(　　44)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　37(　　37)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　34(　　34)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
マネックス証券　　　　　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　 110(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
東海東京証券　　　　　　　　　　 6(　　 6)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 4(　　 4)
アイザワ証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　82(　　82)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 740(　 320)
みずほ証券　　　　　　　　　　 150(　 150)
ソシエテジェネラル証券　　　　 101(　 101)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　37)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　41(　　33)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
インタラクティブ証券　　　　　　14(　　14)
安藤証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 259(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 600(　　 0)