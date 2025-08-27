「日経225オプション」9月限コール手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 267( 267)
大和証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 72( 72)
SBI証券 68( 44)
三菱UFJeスマート 37( 37)
BNPパリバ証券 34( 34)
楽天証券 13( 13)
マネックス証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
JPモルガン証券 110( 10)
安藤証券 7( 7)
東海東京証券 6( 6)
ビーオブエー証券 4( 4)
アイザワ証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
モルガンMUFG証券 20( 20)
BNPパリバ証券 12( 12)
楽天証券 11( 11)
SBI証券 11( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
モルガンMUFG証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 740( 320)
みずほ証券 150( 150)
ソシエテジェネラル証券 101( 101)
JPモルガン証券 50( 50)
楽天証券 37( 37)
SBI証券 41( 33)
野村証券 25( 25)
インタラクティブ証券 14( 14)
安藤証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
BNPパリバ証券 259( 9)
松井証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
ビーオブエー証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 600( 0)
