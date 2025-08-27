三代目 J SOUL BROTHERSは27日、10月4日から大阪・ヤンマースタジアム長居で開催予定のグループ初のスタジアムライブ「三代目 J SOUL BROTHERS 15th ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”」に、ボーカル今市隆二（38）が参加しないことを発表した。同ライブは今市を除いた6人で開催する。

発表では「10／4(土)・10／5(日)開催予定の「三代目J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER〜ONE〜"」に関しまして、今市隆二を除く6名で実施することとなりました」と報告。「このライブは、三代目J SOUL BROTHERSの15周年を記念し、特別な想いを込めて開催を決定しました。しかしながら、今市の活動自粛にともない、弊社としても状況を重く受け止め、開催の方針について慎重に協議を重ねてまいりました」と決定の経緯を伝えた。その上で「今回の決断に至るまで、応援してくださる皆さまにグループとして何ができるかを丁寧に検討し、皆さまの気持ちを何よりも大切にしたいという思いから、時間を要し、お待たせしてしまったことを深くお詫び申し上げます。さまざまなご意見や思いを抱かれていることと存じますが、その一つひとつを真摯に受け止めながら、引き続き今できる最善の形を模索して参りたいと思います」としている。また、チケットの払い戻しも実施するという。

また、グループとしても文章を発表。「応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま、そしてご心配とご迷惑をおかけしているすべての方々に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「今できることを精一杯やることが、皆さんへの感謝の気持ちを伝える一歩になると信じ、6人で実施することを決めました」と報告し「また全員でステージに立てる日を信じて、僕たちも一歩ずつ進んでいきます。どうか、これからも私たちを見守り、一緒に歩んでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

今市をめぐっては4月5日早朝、酒に酔った状態で友人とタクシーに乗車。その際に友人と口論になり、運転席と後部座席の間にあるアクリル板を殴るなどし、タクシー運転手を「殺すぞ」などと脅したなどして、脅迫と暴行の疑いで警視庁に書類送検されていた。

今月1日に活動自粛を発表し、「私の不適切な言動により、乗務員様ならびにタクシー会社様にご迷惑とご心痛をおかけしましたこと、心から深くおわび申し上げます」と謝罪。「自己の行動を深く反省し、これまでの自分を見つめなおす機会とすることを決意しております」としていた。

同3日には、福岡・みずほペイペイドームで開催されたプロ野球ソフトバンク−楽天戦後の音楽ライブに、今市を除く6人で出演していた。