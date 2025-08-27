メキシコ戦（現地時間９月６日）、アメリカ戦（同９月９日）を戦う日本代表のメンバーが８月28日に発表される。メキシコはFIFAランク13位。アメリカは15位だ。17位の日本にとってはともに格上で、特にアメリカ戦はアウェー戦となる。日本の力を試すにはまたとない機会。今後を占う、文字どおりのテストマッチである。

ところが、欧州の新シーズンが始まったいま、候補選手にケガ人が続出している。報道をもとに招集が絶望的な選手、微妙な状態にある選手を挙げれば、以下のとおりとなる。

CB＝町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（トッテナム）、伊藤洋輝（バイエルン）、板倉滉（アヤックス）、冨安健洋（所属なし）

MF＝守田英正（スポルティング）、田中碧（リーズ）、鎌田大地（クリスタルパレス）

CF＝町野修斗（ボルシアMG）

WB＝三戸舜介（スパルタ）

さらに、所属クラブの２部降格に伴って移籍を希望し、現在プレーができていない中村敬斗（スタッド・ランス）も選びにくい状態にある。



守田英正の負傷でさらに負担が増すことになる遠藤航 photo by Fujita Masato



最終ラインの負傷者には従来のスタメン級が並ぶ。ワールドカップアジア最終予選のラスト４戦でCBを張ったのは以下の選手たちだった。

バーレーン戦（３月20日）＝伊藤、板倉、瀬古歩夢（ル・アーヴル）

サウジアラビア戦（３月25日）＝伊藤、板倉、高井

オーストラリア戦（６月５日）＝町田、渡辺剛（フェイエノールト）、関根大輝（スタッド・ランス）

インドネシア戦（６月10日）＝鈴木淳之介（コペンハーゲン）、瀬古、高井

このなかで今回招集できそうな選手は、瀬古、渡辺、関根、鈴木しかいないわけだ。インドネシア戦が初代表で、まだ評価が定まっているとは言い難い鈴木を除くと３人だ。CB枠を５、６人とすれば、これ以外から最大２、３人が招集されることになる。

可能性が高いのは谷口彰悟（シント＝トロイデン）の復帰だ。所属クラブでは今季、交代出場に限られるが、これまでの実績を踏まえると、最終ラインのまとめ役としての期待がかかる。

【遠藤航にかかる負担が増大】

７月の東アジアＥ−１選手権に出場した以下の国内組５選手も候補になる。

荒木隼人（サンフレッチェ広島）、古賀太陽（柏レイソル）、安藤智哉（アビスパ福岡）、綱島悠斗（東京ヴェルディ）、植田直通（鹿島アントラーズ）。

このなかで優勢に見えるのは190センチの長身を生かしたヘディングで存在感を発揮した安藤か。

いずれにしてもCBは、今回のアメリカ遠征最大のウィークポイントになる。使えそうな絶対的な人数が少ないことを考えると４バックの採用を勧めたくなる。ただし４バック時のSBも、これまで久しく枠がなかったので､これだという選手の絶対数が不足していることに変わりはない。

メキシコ、アメリカは攻撃的で均整の取れた４バックのチームだ。日本の急造CBが相手を怖がり縮こまれば、おのずと両WBの位置取りも低くなる。東アジアＥ−１選手権の韓国戦後半のように、ベタ引きにならないか心配になる。

中盤にも不安がある。守備的MFで遠藤航（リバプール）と鉄板の関係を築いてきた守田と、３番手の田中も欠場するとなれば、候補は佐野海舟（マインツ）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）になる。だが、遠藤と佐野、遠藤と藤田はともかく、先述のオーストラリア戦がそうだったように、佐野と藤田はコンビとしての経験が不足している。

遠藤が２試合、ほぼフルタイム出場しないと、最終ラインの問題を含めて、ゲームは安定しない。遠藤にかかる負担は大きい。遠藤と守田はともに30歳を超えるベテランだ。来年を考えると、両ベテランに頼るサッカーから脱皮すべき時を迎えている。

守備的MFの４枠目は、Ｅ−１選手権で健闘した稲垣祥（名古屋グランパス）や、川辺駿（サンフレッチェ広島）より、６月のインドネシア戦で代表デビューを飾った佐野航大（NEC）のほうが伸びしろがありそうに見える。もう１列高い位置でプレーできる多機能性も光る。大きく化ける可能性を秘めた選手だと個人的には見ているが、さらには旗手怜央（セルティック）を所属クラブより低い位置で起用する手もある。

【チャンピオンシップに多くの注目選手が】

２シャドーはこれまで、南野拓実（モナコ）、久保建英（レアル・ソシエダ）、鎌田の３人で争い、そこから若干遅れて旗手が続くという展開だった。そのなかから鎌田が抜けるとなると、スタメンは南野、久保で決まる。しかし２シャドーは、フルタイム出場するポジションではない。

枠は通常４だ。先述の旗手、佐野航大、そして先のオーストラリア戦でスタメンを飾った鈴木唯人（フライブルク）、さらにはＥ−１選手権で活躍したジャーメイン良（サンフレッチェ広島）を加える手もある。

中村敬斗が選外になりそうな左WBは、オーストラリア戦で代表デビューした平河悠（ブリストル・シティ）を推したい。左右ができる多機能性。馬力もある。スタッド・ランスからベルギーリーグのゲンクへと所属クラブのレベルを下げた伊東純也より、チャンピオンシップ（イングランド２部）の上位クラブでプレーする選手たちの格は上と見る。インドネシア戦で代表復帰した森下龍矢（ブラックバーン）もしかり。他にも、斉藤光毅（QPR）、坂元達裕（コベントリー）など、試すべきサイドアタッカーがチャンピオンシップには数多く控えている。

１トップは、上田綺世（フェイエノールト）、前田大然（セルティック）大橋祐紀（ブラックバーン）が候補となる。町野を休ませるなら、しばらくメンバーから外れている小川航基（NEC）や、その小川と所属クラブでスタメン争いをしている20歳の塩貝健人を抜擢する手もある。

今回の遠征で不安を抱えるのはCB、守備的MF陣になるが、構造的な問題として捉えるならCFになる。これから９カ月で、この問題をどこまで解決することができるか。最適解を見つけ出すことができるか。日本のワールドカップでの成績はこれで決まる。