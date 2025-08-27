“局地的に非常に激しい雨” 加賀中津原で1時間70.5ミリ 金沢では一時避難指示も 交通機関にも影響
27日の石川県内は大気が状態が不安定となり、非常に激しい雨が降りました。金沢市内では一時、避難指示が出されたほか、公共の交通機関にも影響が出ました。
辺りがかすむほど激しく打ちつける雨。
27日の石川県内は、寒冷前線や低気圧の影響で、局地的に激しい雨が降りました。
加賀中津原では1時間で降った雨の量が観測史上最大となる70.5ミリを観測。
金沢でも61.5ミリ、白山河内でも51ミリなど、各地で非常に激しい雨が降りました。
周辺の9地区、合わせて6万3700人ほどに対し、一時、避難指示が出されました。
金沢港周辺の道路は…
まるで川のように。
トラックが水をかき分けながら、ゆっくりと進んでいました。
こうした中、金沢市内の670戸、かほく市内の340戸などが停電。
その原因の多くは、落雷とみられています。
一方、交通機関にも影響が…
高槌 七海 アナウンサー：
「現在2時前です。IRいしかわ鉄道では現在、運転を見合わせているという状況です」
IRいしかわ鉄道では、午後3時すぎまで松任・津幡間で普通列車が運転を見合わせたほか、JR七尾線も特急2本と普通列車8本が運休しました。
利用客は：
「日本海側はこういう天気が多いかなと思って仕方ないかなと思うけど悲しいですね」
「どうしようって感じ。とりあえず主人が家にいるので、金沢まで迎えにきてもらおうかなと考えているところ」
28日の石川県内は、寒冷前線が南下し、高気圧に覆われる見込みです。