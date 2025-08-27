かなりの実力派！？＜40・50代＞にもオススメの【新作・韓国コスメ】試してみた♡

韓国コスメといえば、おしゃれなパッケージや手に取りやすい価格も魅力。スキンケア重視 & こだわり成分を配合したアイテムも豊富で、注目している大人女性も多いのでは？ 今回は、韓国発のコスメブランド【TIRTIR（ティルティル）】から40・50代女性にもおすすめの、個性派リップと、肌のくすみや色ムラのカバーに役立つブライトナーをご紹介します。@ftn_picsレポーターによる使用感も参考にしてみて。

パッケージが特徴的！ 異色コラボコスメが登場

【TIRTIR】「WATERISM LIP PLUMPER SPICY EDITION（01 SPICY PINK / 02 SPICY YELLOW）」\1,650（税込）

パッケージが目を引くこちらのリッププランパーは、@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると「日清食品の人気即席麺「ポックンミョン」」との異色コラボから生まれた限定アイテムなんだとか！ 塗るとピリッとした刺激を感じるのが特徴で、見た目のインパクトとは裏腹に「ふっくらボリューム、ツヤ、保湿力と、どこをとっても頼もしい実力派」と、レポーターKaori.Fさんも絶賛！ 仕込みグロスとしても、主役リップとしても活躍が期待できそうです。

口元にさり気ない華やぎをプラス

開封すると、パッケージからは想像できないほどクリアで可愛い見た目！ 気になる使い心地については「まるでガラスのようなツヤが生まれます」「唇にライトを仕込んだような美しさ」と、レポーターKaori.Fさんはコメント。グリッター入りなので、華やかな口元が楽しめそうなのも嬉しいポイントです。

パステルカラーが可愛いスティック型ブライトナー

【TIRTIR】「MASK FIT COLOR BRIGHTENER（MELLOW LEMON / SOFT LAVENDER）」\1,980（税込）

見た目も可愛いパステルカラーのスティックは、ブライトナーでありながらUVケアや保湿効果も期待できるのが魅力。レポーターKaori.Fさんいわく「カラー補正とハイライト効果で、顔の中心に自然な明るさをプラスし、くすみや色ムラをさりげなくカバー」してくれるそう。手を汚さず使える設計と、ポーチに収まるコンパクトな形状もポイントです。

肌の色ムラやくすみをカバーしつつ艶肌に！

レポーターKaori.Fさんが実際にメイク前に取り入れたところ「まるでハイライトを仕込んだような自然なツヤ肌」に仕上がったそう。「冷房下での乾燥対策にも頼もしい存在」「ヨレや崩れもなく、しっとりとしたツヤ肌が夜まで続きました」ともコメントしています。この夏ぜひチェックしておきたい一品です。

