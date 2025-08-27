近藤千尋、三女が1歳に！幸せバースデーSHOTにファンほっこり「とっても素敵」「みんな可愛いなあ〜」

8月26日、3児の母である近藤千尋がInstagramを更新した。

【写真】お揃いなイエローコーデの姉妹SHOTも公開

近藤は、自身のInstagramアカウントにて、「我が家の三女 こっちゃん1歳のお誕生日おめでとう」「たっぷりとねぇね達の愛情をもらって すくすく大きくなっているね」「いつも癒しをありがとう」と、三女の誕生日を祝福。

その上で、子供たちのファッションを黄色で揃えた家族の集合ショットや、当日の三女の写真などを掲載しつつ、「ケーキは姉妹で 作ってもらいました」「一升餅は泣きながら背負ってた」「選び取りでは、なんとスポーツ選手！ 将来が楽しみだ」とその様子を綴った。

そして、「もう出産して1年経つのか。。。 早いなぁ」「(ずっと赤ちゃんでいてほしい気持ちも)」と母親としての心境も明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「とっても素敵な写真」「かわいい素敵なお誕生日パーティー」「みんな可愛いなあ〜」「幸せの黄色コーデ」「お揃いかわいい」「まじで、憧れの家族」「成長楽しみだね」などの声が寄せられている。

モデルやタレントとして幅広く活動している近藤。私生活では8歳の長女、5歳の次女、このたび1歳になった三女という3児の母で、夫はジャングルポケットの太田博久。