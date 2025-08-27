『僕と君が夫婦になるまで』で知られる漫画家・しのさん、6月に死去 「月刊コミック電撃大王」編集部が追悼
漫画『僕と君が夫婦になるまで』（KADOKAWA）で知られる漫画家・しのさんが今年6月、死去した。「月刊コミック電撃大王」編集部が27日、公式SNSで伝えた。
【写真】漫画家・しのさんが死去、イラスト添え追悼した編集部の投稿
投稿で「しの先生 逝去のお知らせ」と題し、「本誌で『僕と君が夫婦になるまで』を連載中のしの先生が去る2025年6月に永眠されました」と報告。「しの先生の早すぎる逝去を悼み、心よりご冥福をお祈り申し上げます」とつづり、同作のイラストを添えて偲んだ。
同作は、貧乏な家庭に育った少年が、猛勉強して高校へ入学。ひょんなことから両親の五千万円の借金が判明したが、突然現れた謎のギャルが“条件付き”で返済してくれることに…という内容。1巻が2023年8月、2巻が24年9月に発売された。
【写真】漫画家・しのさんが死去、イラスト添え追悼した編集部の投稿
投稿で「しの先生 逝去のお知らせ」と題し、「本誌で『僕と君が夫婦になるまで』を連載中のしの先生が去る2025年6月に永眠されました」と報告。「しの先生の早すぎる逝去を悼み、心よりご冥福をお祈り申し上げます」とつづり、同作のイラストを添えて偲んだ。
同作は、貧乏な家庭に育った少年が、猛勉強して高校へ入学。ひょんなことから両親の五千万円の借金が判明したが、突然現れた謎のギャルが“条件付き”で返済してくれることに…という内容。1巻が2023年8月、2巻が24年9月に発売された。