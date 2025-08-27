「家にある物のせ」ヒロシ、具材たっぷりの“豪快”手作り冷やしそうめん披露 「絶対美味しい」「野菜いっぱい♪」「彩り良いですね」と反響
お笑い芸人のヒロシ（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。具材たっぷりの手作り“冷やしそうめん”を披露した。
【写真】「絶対美味しい」と反響！「家にある物のせ」の“豪快”冷やしそうめん披露のヒロシ
ヒロシは「冷やしそうめん 家にある物のせ〜ハンド掃除機の先を添えて〜」とつづり、ゴーヤやキムチ、高菜、氷などがのった、“豪快”な冷やしそうめんの写真をアップ。そうめんの横には黒いハンド掃除機の先が置かれ、シュールな1枚となっている。
コメント欄には「絶対美味しい」「野菜いっぱい♪」「彩り良いですね」「ヒロシさんヘルシーですね。でも美味しそう」「ユーモアを忘れないトコも大好き」「掃除機の先添えにホッコリ」などの声が寄せられている。
