感染系ホラー『リング』の貞子がウイルスのように…朝宮運河が語る「90年代Jホラー」の黄金時代

1990年代は日本のホラー小説の転換点でした。後続の作家に絶大な影響を与えたJホラーブームとは何だったのか……。この記事はこの夏2冊のホラーブックガイドを上梓した朝宮運河さんの著書『現代ホラー小説を知るための100冊』より抜粋してお伝えします。

ホラーという言葉が一般化した80年代

さて、1970年代まで怪奇小説、恐怖小説などと呼ばれていた種類の小説が、ホラーと片仮名語で呼ばれるようになったのは80年代以降であろう。

80年代半ばにはホラー映画やホラー漫画のブームが起こり、専門誌が相次いで創刊された。それにともない、ホラーというジャンル名が一般にも普及していったのである。

小説では当時伝奇バイオレンスと呼ばれたホラーアクションで人気を博した夢枕獏、菊地秀行に牽引される形で、朝松健、竹河聖、田中文雄などの作家がめざましい活躍を見せ、またスティーヴン・キングをはじめとする海外モダンホラーの翻訳も盛んになる。1987年にはSF誌『SFマガジン』の臨時増刊という形でホラーに特化した『HORROR MAGAZINE』も刊行されている。

狂騒的なバブルの時代を経て、平成の幕開けとともに長引く景気低迷の時代へ。阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件など社会の根幹を揺るがす事件が相次ぐ中、日本のホラーシーンはかつてない盛りあがりを見せた（年表：『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリーまで』より）

90年前後になると、新しい作家によるエンターテインメントホラーが相次いで誕生した。小池真理子『墓地を見おろす家』（1988）、篠田節子『絹の変容』（1991）、小野不由美『魔性の子』（1991）、恩田陸『六番目の小夜子』（1992）、坂東眞砂子『死国』（1993）。東雅夫によって「ホラー・ジャパネスク」と名づけられた、日本固有の恐怖と怪異を描いたモダンホラー長編の登場によって、ホラーは一層ポピュラリティを獲得することになった。

日本のホラー小説史上とくに重要な作品たちの誕生

そしてこの時期、日本ホラー小説史上、特に重要な作品が登場している。鈴木光司の長編『リング』（1991）である。呪いのビデオテープを鑑賞した人間が1週間後に相次いで死を遂げていくという展開を軸にした『リング』は、いくつもの意味において画期的な作品だった。

呪いが物理メディアに保存されるというアイデアは数々の模倣作を生んだし、その呪いが“不幸の手紙”のように拡散していくという構造は、“感染系”ホラーのひな形として利用され続けている。

主人公の浅川は呪いから逃れるために、友人の高山とともに奮闘する。その過程には呪いのシステムとルーツを探るミステリの側面があり、今日隆盛をみているホラーミステリの先駆にも数えられるのだ。

また98年の映画化（中田秀夫監督）によって白いワンピースに長い黒髪のホラーアイコン・貞子が誕生し、後のJホラー表現の方向性を決定づけることになった。

もちろん、80年代と90年代のホラーは連続しており、『リング』以前に書かれた作品も、それぞれ高いクオリティを誇っている。しかし後続世代に与えた影響の大きさ、ポップカルチャー全般への波及力などを鑑みると、やはり『リング』の“感染力”は群を抜いている。

そこで『現代ホラー小説を知るための100冊』では『リング』が書かれた以降のホラー小説を〈現代ホラー〉と呼ぶことにした。『リング』の世界観になぞらえるなら、『リング』ウイルスが広まった後の世界で書かれたホラー、ということになろう。

ホラー小説ベストセラー時代の到来

国産モダンホラーの力作が踵を接するように刊行されたこと、それを受けて日本ホラー小説大賞の創設がアナウンスされ、日本初のホラー専門文庫レーベルである角川ホラー文庫が創刊されたこと（ともに93年）により、ホラー小説はミステリやSFと並ぶエンターテインメント文芸の一ジャンルとして一応の確立をみる。

新人ホラー作家の登竜門として長く機能することになる日本ホラー小説大賞からは、瀬名秀明『パラサイト・イヴ』（1995）、貴志祐介『黒い家』（1997）などの大ヒット作が生まれ、ホラーがベストセラーになるという時代が到来した。それまでマイナーなジャンルという印象が拭いきれなかったホラーが、ここにきてエンターテインメントの表舞台に躍り出たのである。

また98年には鈴木光司原作の映画『リング』と同時公開の『らせん』（飯田譲治監督）の二作が社会現象を巻き起こし、映像・活字双方でのホラーブームが到来する。『リング』『らせん』公開の98年からの数年間は、世紀の変わり目に訪れたホラーの黄金時代と呼んでいいだろう。

この時代には井上雅彦監修の書き下ろしアンソロジー「異形コレクション」（1998）が始動、ホラー小説専門誌『ホラーウェイヴ』（1998）も創刊され、2000年には角川春樹事務所からハルキ・ホラー文庫の刊行が始まっている。各社から書き下ろしアンソロジーが多数刊行され、多くの作家がホラーに手を染めた。

この百鬼夜行のような時代を代表する作品としては、小野不由美の『屍鬼』（1998）があげられる。スティーヴン・キングの影響下に発展を遂げてきた日本のホラーのひとつのピークともいえる傑作だった。こうしてホラーは一般読者に普及した。

…前編記事の＜雨穴も背筋も…なぜ今「ホラー」が売れるのか？朝宮運河が説く「令和の恐怖」大ブームの正体＞では、現代ホラーの魅力とブームの理由を明かしています。

インターネット上で見ると死ぬと噂される「検索禁止ワード」一覧