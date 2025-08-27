»°É©¾¦»ö¤¬ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ·×²è¤«¤éÅ±Âà¤òÈ¯É½¡¡½©ÅÄ¤ÈÀéÍÕ¤Î²¹ç¤Ç·úÀß·×²è¼õÃí¤â¡Ä½»Ì±¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍÎ¾å¡×¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡£À¯ÉÜ¤ÎÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼õÃí¤·¤¿Âç¼ê¾¦¼Ò¡¦»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤¬Å±Âà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿»°É©¾¦»ö¤Î²ñ¸«¡£¼ÒÄ¹¼«¤é¡¢½Å¤¿¤¤È½ÃÇ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¾¦»ö¡¡ÃæÀ¾¾¡Ìé ¼ÒÄ¹
¡ÖÍÎ¾åÉ÷ÎÏ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×
À¯ÉÜ¤¬2·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡ÖÂè7¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ðËÜ·×²è¡×¤Ë¤Ï¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î³ä¹ç¤ò23Ç¯ÅÙ¤Î1.1%¤«¤é40Ç¯ÅÙ¤Ë4¡Á8%¤ËÁý¤ä¤¹¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÍÎ¾å¡×¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡£
½©ÅÄ¸©²¤ÈÀéÍÕ¸©²¤Ç¤ÎÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ÏÀ¯ÉÜ´Î¤¤¤ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä
»°É©¾¦»ö¡¡ÃæÀ¾¾¡Ìé ¼ÒÄ¹
¡ÖÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ö¶È´Ä¶¤¬À¤³¦Åª¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æþ»¥»þ¤Ë¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¶â³Û¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·úÀßÈñÍÑ¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Î¿å½à¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
·úÀß»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤«¤é¡¢·è»»¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½500²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿»°É©¾¦»ö¤ÏºÎ»»¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ç¤Ï¡Ä
µ¼Ô
¡ÖÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹²¹ç¤Ç¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¿¤«³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¾¯¤·¤ÏÃÏ¸µ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÜºÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¡×
»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÊÝ¾Ú¶â¤ª¤è¤½200²¯±ß¤ò¹ñ¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡ÖÅ±Âà¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð»º¾Ê´´Éô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð»º¾Ê´´Éô
¡ÖÅ·²¼¤Î»°É©¤ÎÅ±Âà¤Ç¡ØÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ÏÌµÍý¤Ç¤Ï¡Ù¤È¡¢Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸µ¡¹Èó¾ï¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤Ç¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡×
À¯ÉÜ¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£