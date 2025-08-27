シャープな鼻筋に引き締まった肉体！俳優パク・ソジュン、オフの日も絵になる近況SHOT【PHOTO】

俳優のパク・ソジュンが幸せな日常を伝えた。

【画像】パク・ソジュンの濃厚キス

8月26日、パク・ソジュンは自身のインスタグラムを更新し、「休みの日。応援してくださり、愛してくださる方々へ感謝の気持ちを伝えながら」というコメントとともに数枚の写真を公開した。

写真の中でパク・ソジュンは、いちごケーキを手に満面の笑みを浮かべている。また、スタッフと一緒にフォトブースで撮影した4カット写真や、ドラマ撮影の合間に撮影したビハインドカットも披露した。

とくにパク・ソジュンは、彫刻のような横顔、シャープな鼻筋や引き締まった体型を誇り、爽やかなビジュアルで視線を奪った。

（写真＝パク・ソジュンInstagram）

なお、パク・ソジュンはJTBCの新ドラマ『経度を待ちながら』（原題）に出演する。同作は、20歳と28歳、二度の恋愛の末に別れたイ・ギョンド（演者パク・ソジュン）とソ・ジウ（演者ウォン・ジアン）が予期せぬスキャンダルで再会し、再び交錯していくロマンティックコメディで、今年下半期に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転！〜』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。