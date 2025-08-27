ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¸íÊó °Ý¿·µÄ°÷¤Ë¼Õºá¡¡Èë½ñµëÍ¿ÉÔÀµ¼õµë¤ÈÊó¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¼ÂºÝ¤ÏÊÌµÄ°÷¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÐ°æµÄ°÷¤Î¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÄ«´©¤ÇÊÌ¤Î°Ý¿·¤Î½°±¡µÄ°÷¡¦ÃÓ²¼Âî»á¤Î¸øÀßÈë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñ¤«¤éµëÍ¿¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÊÔ½¸´´Éô¤é¤¬Àè¤Û¤ÉÃÓ²¼»á¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢µ»ö¤¬¸íÊó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¡¡ÃÝ¸¶¶½ ÊÔ½¸¶É¼¡Ä¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¡¢»æÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄûÀµ¡¦¤ª¤ï¤Ó¤Îµ»ö¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃÓ²¼Âî½°±¡µÄ°÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶áÆüÃæ¤ËÅìµþÃÏ¸¡¤Î¶¯À©ÁÜººÅù¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¶¯À©ÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¸í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÓ²¼µÄ°÷¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£