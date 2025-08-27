県勢としては初めての快挙です。



7月開かれた全国高校総合文化祭＝総文祭の演劇部門で、日本一に当たる最優秀賞を受賞した松本美須々ケ丘高校の演劇部が27日、学校で喜びを報告しました。





「もうまっぴらです。母の声が聞こえた」



松本美須々ケ丘高校演劇部の「愛を語らない」。架空の文豪・柴山鉄山の娘、亜伊が、自己中心的な行動を重ねる父に振り回されつつも、父親について回想するというオリジナル作品です。





「はーい。君がお菓子だとしたら、頭から食べちゃいたい。」７月下旬。香川県高松市で開かれた全国高校総合文化祭の演劇部門で日本一にあたる最優秀賞に輝きました。夏休みを終えた27日。松本美須々ケ丘高校の演劇部は学校で日本一を報告。松本美須々ケ丘高校演劇部 吉澤美杜部長「演劇部はよくどういう活動をしているかわからないと言われるが、楽しく、そしてお客さんを巻き込んだ笑いができるような舞台をつくっているので、高校の演劇ではない別のものでも見てくれたらと思う」加盟している全国およそ2000校の頂点に立った松本美須々ケ丘高校。（提供:松本美須々ケ丘高校演劇部）今回は、構成力や身体表現が群を抜いていてプロ並みとの評価も受けたといいます。松本美須々ケ丘高校演劇部 吉澤美杜部長「父親と娘という愛の形というのは人それぞれで、どうやって伝えるかを自分たちなりに考えて伝えられたと思う」松本美須々ケ丘高校演劇部顧問 松粼晃教諭「一般の劇団がやるようなちょっと大人向きのお芝居を目指してつくっていた。本当によく頑張ったね。最高だぜ！って思います」長野県の高校では初の演劇、日本一。連覇の道は、後輩たちへと託されます。役者だけでなく、裏方も含めて20人の部員、全員でつかんだ日本一。おめでとうございます。