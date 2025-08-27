「男子中学生ミスターコン2025」東日本ブロックの代表者決定【日本一のイケメン中学生／SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/27】“日本一のイケメン中学生”を決めるコンテスト「男子中学生ミスターコン2025」が27日、SNS審査を通過した東日本ブロックの代表者（セミファイナリスト）を発表した。
【写真】2025年度の“日本一のイケメン中学生”東日本ブロックの全候補者
2025年度は「東日本ブロック」「西日本ブロック」の2つのブロックでSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で審査を行った。
以下、東日本ブロックから選出されたセミファイナリスト。
【ミクチャ審査】
1位 鈴木心
2位 芹川壽都
3位 小鷲颯助
4位 鈴木高空塔
5位 吉本蒼祐
6位 深澤葵
7位 良本壱刀
9位 山田龍叶
10位 阿藤虎生
11位 吉村友佑
12位 横川純輝
13位 藤田伊織
【モデルプレスX投票数】
齋藤蒼來斗
藤原蒼空
伊藤奏風
小村京志郎
小笠原叶芽
蓑島蓮
【モデルプレス ページ閲覧数】
渡邊颯佑
吉田拓叶
高嶋昊希
中塚清春
田中翔琉
高橋璃人
篠宮一心
栗原悠
【モデルプレス Xリポスト数】
岡田希
三上翔太
サバチン マキ
原嶋献
佐藤翔大
加藤涼成
【総合ポイント数】
紱永來哉
川口陽太
渡邉友希
佐藤唯我
西山彪
菅原浄太朗
八鍬羽玖
成田琉音
※「ミクチャ審査特別賞」「モデルプレス自己PR審査」「オリジナル動画審査」「シード」はブロック区分なしで選出
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。
2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
なお“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」も同時開催中。
今後「男子中学生ミスターコン2025」は「中一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月15日〜8月24日：SNS審査（3次審査）
9月4日〜9月29日：SNS審査（4次審査）
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dc-contest.jp/
エントリーはこちら：https://line.me/ti/p/%40436ubxmj
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年度の“日本一のイケメン中学生”東日本ブロックの全候補者
◆「男子中学生ミスターコン2025」セミファイナリスト決定
2025年度は「東日本ブロック」「西日本ブロック」の2つのブロックでSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で審査を行った。
◆東日本ブロック代表
【ミクチャ審査】
1位 鈴木心
2位 芹川壽都
3位 小鷲颯助
4位 鈴木高空塔
5位 吉本蒼祐
6位 深澤葵
7位 良本壱刀
9位 山田龍叶
10位 阿藤虎生
11位 吉村友佑
12位 横川純輝
13位 藤田伊織
【モデルプレスX投票数】
齋藤蒼來斗
藤原蒼空
伊藤奏風
小村京志郎
小笠原叶芽
蓑島蓮
【モデルプレス ページ閲覧数】
渡邊颯佑
吉田拓叶
高嶋昊希
中塚清春
田中翔琉
高橋璃人
篠宮一心
栗原悠
【モデルプレス Xリポスト数】
岡田希
三上翔太
サバチン マキ
原嶋献
佐藤翔大
加藤涼成
【総合ポイント数】
紱永來哉
川口陽太
渡邉友希
佐藤唯我
西山彪
菅原浄太朗
八鍬羽玖
成田琉音
※「ミクチャ審査特別賞」「モデルプレス自己PR審査」「オリジナル動画審査」「シード」はブロック区分なしで選出
◆「男子中学生ミスターコン」とは
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。
2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
なお“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」も同時開催中。
◆「男子中学生ミスターコン2025」今後のスケジュール
今後「男子中学生ミスターコン2025」は「中一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月15日〜8月24日：SNS審査（3次審査）
9月4日〜9月29日：SNS審査（4次審査）
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dc-contest.jp/
エントリーはこちら：https://line.me/ti/p/%40436ubxmj
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】