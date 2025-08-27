カップルYouTuberキムイオハウス「彼女のスタイルが綺麗すぎて外国人に3回声かけられた」ノースリトップス姿披露
【モデルプレス＝2025/08/27】カップルYouTuberキムイオハウスが26日、共同で運用するInstagramを更新。イオナのスタイルの良さについてのエピソードを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美女YouTuber、3回声かけられるほどの美スタイル
投稿では「彼女のスタイルが綺麗すぎて外国人に3回声かけられた」とKimuがイオナのスタイルについてのエピソードを報告。イオナはノースリーブにデニム、Kimuは白Tシャツにデニムを合わせたコーディネートで、Kimuがイオナを軽々しく持ち上げる姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「声かけちゃうの分かる」「美しすぎる」「美男美女」「仲良しで素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
