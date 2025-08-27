自民党の臨時の総裁選実施をめぐり、総裁選管理委員会が行われています。

◇

27日午後3時半頃に始まった、自民党の総裁選管理委員会。焦点は、臨時の総裁選を行うべきか、議員に意向を確認する際、名前を「公表」するかどうかです。

選管メンバーのひとりは…。

「重い決断なので記名式で、公表するのが望ましい」

一方、公表されれば意思表示しづらくなるとして、反対する声も多く出ています。

様々な思惑が交錯する中、自民党支持者たちも複雑な思いを抱えています。

◇

24日、地元・千葉県の夏祭りに参加したのは“ポスト石破候補”のひとり、小林鷹之元経済安全保障担当相。

祭りをまわり話を聞くと、出てきたのは総裁選についての話題です。

祭りに来ていた人

「頑張ってください！」

祭りに来ていた人

「辞める人（石破首相）が辞めないから！」

日本テレビが18日から、自民党の国会議員を対象に行った独自の取材では、臨時総裁選を「行うべき」と考える議員は120人で、「必要ない」と考える議員は41人でした。

一方、最新の世論調査で、自民党支持者に総裁選の前倒しについて聞くと、「反対」が50％で「賛成」の38％を上回っています。

支持者たちからは…。

自民党支持者

「私は石破さんだけじゃない問題だと思ってる。（石破首相を）支えるといって、それでもダメだったらしょうがないけど、支えるというところをやってくれないと」

党内の“石破おろし”の動きに対し、「良い意識はない」と話します。

首相の進退は「自ら判断すべき」と述べている小林議員。支持者の一部から、首相の続投を望む声が出ていることについては、党本部の「総括」が重要になると話します。

小林鷹之議員

「総括次第じゃないか。（選挙で）なぜ負けたかの分析は当然必要ですし、それにとどまらず、じゃあどうするのというところまで（出してほしい）」

◇

臨時総裁選を実施するかどうかは、来月2日の参院選の総括後に決める見通しで、党内の駆け引きが一層本格化する見通しです。