26日午後、五泉市に住む80代女性が自宅近くの畑で倒れているのが発見されました。女性は意識がない状態で発見され、その後、警察の検死により熱中症による死亡と判明しました。



県消防課によりますと女性は26日午後4時半すぎ、現場付近にいた通行人によって発見され、通行人が119番通報しましたが女性は意識がなく心静止の状態だったということです。女性がなぜ畑にいたのかは分かっていません。





県内でこの夏、熱中症による死亡が確認されたのは、これで6人となりました。県内は26日、熱中症警戒アラートが発表されていました。熱中症警戒アラートが出されているような日は、外出をできるだけ控え命を守る対策をして過ごすよう県が注意を呼びかけています。・エアコンなどを活用し、こまめな換気を・のどが渇いてなくてもこまめに水分補給・涼しい服装、日傘や帽子の活用・熱中症警戒アラートが発表時は、外出を避ける＜熱中症が疑われたとき＞・涼しい環境へ避難・衣服を脱ぎ体を冷やす・冷たい水やスポーツドリンクなどを摂取・自力で水分を摂れないときは無理せず救急車を呼ぶ高齢者は暑さや、のどの渇きを感じにくいことから、家族や周囲にいる人は声かけや見守りをしてください。