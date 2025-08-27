「三姉妹可愛いな」近藤千尋、三女の1歳誕生日を報告！ 家族ショットに「憧れの家族像」の声
モデルの近藤千尋さんは8月26日、自身のInstagramを更新。三女が1歳の誕生日を迎えたことを報告し、誕生日会の様子を公開しました。
【写真】三女を祝福する近藤千尋ファミリー
ファンからは「こっちゃんおめでとうございます」「もう1歳なのね〜」「あっという間だね！」「三姉妹可愛いな」「憧れの家族像」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ずっと赤ちゃんでいてほしい気持ちも」近藤さんは「我が家の三女 こっちゃん1歳のお誕生日おめでとう」とつづり、10枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さん、長女、次女の3人も含めた家族5人でのショットや、三姉妹のショットなど、三女の誕生日会での様子を載せました。近藤さんは「もう出産して1年経つのか。。。早いなぁ(ずっと赤ちゃんでいてほしい気持ちも)」と思いもつづっています。
三女とのツーショットも7月26日の投稿では「家族でプールへ」とつづり、三女とのツーショットを公開した近藤さん。「去年、お腹にいたこっちゃんが同じ場所にいるのが不思議」とあるように、三女との思い出も1つずつ作れているようです。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
