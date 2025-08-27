「楽天−ソフトバンク」（２７日、こまちスタジアム）

秋田県由利本荘市出身の女優、加藤夏希（４０）が始球式を務めた。

赤の楽天ユニホームに白パンツ姿でマウンドへ上がると、振りかぶってからまさかの下投げ。球場には「ワーッ」と歓声沸き、地元ファンを驚かせた。

加藤は２０１４年に一般男性と結婚し１６年に長女を出産。現在は２男２女の４児の母で、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは自身の趣味に関する動画のほか、妊娠・出産、子育てに関する動画などを配信している。

映画やドラマ出演のほか、ファッション誌のモデルとしても活躍するなど、仕事を育児を両立する中で、変わらぬ美貌を維持して話題になっている加藤。ＳＮＳでは「ずっとキレイやんなぁ…うらやましい」「全然変わってないねー美人」「相変わらず美人でしぬ」「加藤夏希とか懐かしい」「加藤夏希さん、セレモニアルピッチで見事な下手投げを披露」「なぜか下投げだった」とコメントが寄せられた。

加藤は球団を通じて「ご来場の皆さんに『お帰り』と声を掛けていただいて、私にとってのホームで投げることができて本当に嬉しかったです。実は、肘を痛めてしまって、負担をかけないフォームを研究して、この一カ月はずっとアンダースローの練習をしてきました。私の投球はちょっと悔しいところがあるので９９点ですが、試合は、皆さんの大歓声で、１００点満点になるはずです！次の秋田での試合開催に繋がるよう、私も地元の皆さんとこれからも楽天イーグルスを応援して、盛り上げていきたいと思います！」とコメントした。自身のインスタグラムでも始球式前に行ったトークショーの様子を報告した。