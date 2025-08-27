à¥ì¥¸¥ã¡¼¥×¡¼¥ë¤ÇÇò¥Ó¥¥ËáÂçÀª¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç...¸µ»ÒÌò¤ÎàÊÑËÆá¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ...¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤ä¤éÈá¤·¤¤¤ä¤é¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×
ÂçÀª¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥×¡¼¥ë¤Ç»ëÀþ½¸Ãæ
¡¡¸µ»ÒÌò¤Î20ºÐ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÇò¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¸å¤Ï²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥×¡¼¥ë¤ÈÍ·±àÃÏ¤ÇÇú¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥×¡¼¥ë¡Ö¥×¡¼¥ëWAI¡×¤Ç³Ú¤·¤ÀÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é(20)¡£Êü¿å¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍè¾ìµÒ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥×¡¼¥ëÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Çò¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥ì¥¤¥é¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä´ò¤·¤¤¤ä¤éÈá¤·¤¤¤ä¤é¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È½Ð»Ï¤á¤Æ»ö¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¿ÆÌÜÀþ¤Ç¤ß¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡ªåºÎï¡ª¡×¡ÖÇò¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Éã¤ÎÃÓÅÄ57CRAZY¤È·ëÀ®¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£Î¥º§¤·¤¿Éã¤¬¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌ´¤¬¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢2016Ç¯¤ËÅö»þ11ºÐ¤Î¥ì¥¤¥é¤òÁêÊý¤Ë¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¼«µÔ¥Í¥¿¤Ç¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¤¥é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Öµ²±¤Î³¤¡×(TBS¡¢10Ç¯)¤ä¡Ö¹°è·Ù»¡2¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢11Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£