料理研究家のリュウジさんが２６日の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演し、雰囲気ガラリな姿に注目が集まった。

この日は「私の最高の調味料ＳＰ」と題し、こだわりを持つ有名人が登場した。リュウジさんは「飲食店に行くと、その店のタレってあるじゃないですか。それがうまいと何入ってるんだろう？ってずっと探すようになめてて」と明かし、「家でどうやってこのソースを再現するのかなと思っていろいろ混ぜて、かなりそれっぽいものになることはあります」と説明。結果、店の味を「超えることもある」というが、「何言ってんだよ！みたいに炎上してしまうので。いつも炎上しております」と笑っていた。

ＹｏｕＴｕｂｅなどではラフなエプロン姿が多いが、この日はビシッとスーツにネクタイを着用。自身のＸ（旧ツイッター）でも「日テレ出禁じゃなかった」とおちゃめにつづり、スーツでピースサインする姿をアップした。

ネット上では「正装初めて見ましたが、女性が男性のスーツ姿にキュンとするという意味がリュウジさんのおかげで分かりました！」「スーツ似合ってる」「スーツ姿かっこよ」「背広新鮮〜」「スーツ姿カッコイイ」「スーツ姿で気づきませんでした！」「イケメン」「誰かと思ったわｗ」「誰か分からないレベル」「Ｔシャツ姿しか見てないから誰だかわからなかった」「スーツ姿が信じられなくて、画面３度見しました」と騒然となっていた。