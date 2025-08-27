３年前の大雨で被害を受けたＪＲ米坂線の復旧をめぐる検討会議がきょう、新潟県で開かれました。

【写真を見る】今回も結論は出されず...JR米坂線の復旧をめぐる検討会議 JR東日本は単独での鉄道としての復旧は難しいとの姿勢

しかし、きょうも結論は出されませんでした。

会議には、山形県や新潟県、沿線の７つの市町村、ＪＲ東日本などが出席し、冒頭をのぞき非公開で行われました。

米沢市と新潟県を結ぶＪＲ米坂線は、２０２２年８月の大雨で被災し現在も一部区間で運休が続き、バスによる代行輸送が行われています。





これまでの会議では、第三セクター方式や、鉄道を廃止し、バスに転換する方法などが示されていました。

きょうの会議で、ＪＲ東日本は費用負担などを理由に、これまでと同様、単独での鉄道としての復旧は難しいとの姿勢を改めて示しました。

また今回、ＪＲは鉄道からバスに転換した場合、より柔軟に停車する場所やルートを設定することができるほか、需要に応じて観光地への直通運転なども可能になるとの資料を提示しました。

被災から丸３年を迎える中、ＪＲ東日本はできるだけ早く方向性を出せるよう、今後も山形・新潟両県と話し合いを進めたいとしています。

県みらい企画創造部 會田淳士 部長「大変長い時間がかかっているが、関係者が一生懸命やっていることは間違いないと思うので、しっかり内容を詰め、吟味を行って、多くの人に納得してもらえるような結論を出すということに全力をあげていきたい」