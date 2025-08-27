【お姉ちゃんの呪縛】会員限定エピソード：孫を呪いの言葉から解放しなきゃ！【後日談：実母の気持ち】
あれからキョウカとは会っていません。無事に子どもが生まれたことはタクヤさんからの連絡で知り、お祝いを送りましたが、私から直接キョウカに連絡をすることは控えていました。しかしミカコとは相変わらず交流を重ねています。
受け継がれていく負の連鎖……。ミカコさんがそれを自覚していないままでは、きっとカナちゃんもキョウカさんと同じ思いを抱えてしまうことでしょう。実母さんは自らの行動を反省しています。キョウカさんに対して償うことはもうできないけれど、目の前で辛い思いをしている孫のカナちゃんを救ってあげることはできるかもしれません。どうかカナちゃんのために、ミカコさんが発する「お姉ちゃんだから」を正してあげてくださいね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
