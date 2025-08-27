30日(土)と31日(日)は猛烈な暑さのピークとなりそうです。関東から九州のどこかで気温が40℃を超える可能性があります。再び災害レベルの危険な暑さとなるでしょう。厳しすぎる残暑はすでに長期戦となっており、9月はじめにかけても高温が続くでしょう。体力に自信のある方も無理をせず、できるだけ暑さを避けてお過ごしください。

長引く残暑 高温記録も

お盆を過ぎても連日のように全国のどこかで38℃前後の体温を超えるような気温が観測されています。今日27日(水)も埼玉県鳩山町で39.4℃を観測。午前中から日差しが届いた関東や東海など太平洋側で猛烈な暑さとなりました。





一方で、日本海側は寒冷前線に伴う雨雲がかかって、昨日ほど気温が上がりませんでした。今夜は寒冷前線が関東を南下するため、関東の平野部でも雨が降るでしょう。雨が降ると気温が急激に下がりそうです。

明日28日は関東で極端な暑さ収まる 東海〜九州は暑さ猛烈

寒冷前線の通過後は北海道を中心に比較的涼しい空気が流れ込みます。このため明日28日(木)は、北海道や東北では最高気温が今日より5℃前後低くなるでしょう。関東は前線の影響が残って曇りや雨となるため、最高気温は30℃を少し超えるくらいです。35℃以上の所はなく、極端な暑さはようやく和らぐでしょう。東海から九州にかけては厳しい残暑が続き、37℃前後まで上がる所がありそうです。

今週末は再びどこかで40℃を超える可能性 関東もまた猛暑日が続出か

29日(金)も北海道や東北では比較的しのぎやすいですが、関東はじわりと気温が上がりそうです。都心は33℃の予想で、関東の内陸部では35℃近くまで上がる所があるでしょう。東海から九州は厳しい残暑が続き、猛暑日の所がさらに増えるでしょう。



30日(土)と31日(日)は東北や関東でも暑さがぶり返します。再び35℃以上の猛暑日が続出するでしょう。東京都心でも猛暑日が予想されており、猛暑日の年間最多日数をさらに更新しそうです。名古屋市では31日(日)に40℃の予想で、今週末は全国のどこかでまた40℃を超える可能性があります。



厳しすぎる残暑はすでに長期戦となっており、9月はじめにかけても西日本を中心に高温が続くでしょう。体力に自信のある方も無理をせず、できるだけ暑さを避けてお過ごしください。



なお、猛暑日が長く続いている所も、来週末(9月6日以降)になるとようやく暑さの峠を越えて、猛暑日から解放される所が多くなりそうです。