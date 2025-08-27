お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、枕カバーの洗う頻度が「週1回以上派」か「いつ洗ったか忘れた派」のどちらかを調査した。

枕のイメージ（※生成AIで作成）

「私は枕使わんのよ。ガーゼ素材のタオルみたいなんを敷いてるから、結構洗うかな」と答えたのは、花妃。タオルなので気軽に洗いやすく、週1回は確実に洗っているという。





枕を使わないのは、“ストレートネック”になるかもしれない可能性を懸念しているからだそう。「枕を使うほうが、ちょっと（首が）曲がるやんか。だから、ストレートネックになるんちゃうかと思って」と、就寝時の体勢に気を使っている様子をみせた。

対するとんずもストレートネックには思うところがあるそうで、このように語った。



「10年前ぐらいのストレートネックとかが流行る前に、（寝るときの体勢に気をつけたいと）思った。で、首の下あたりにアホみたいにぬいぐるみとかを入れてんねん。頭だけが浮いてるんじゃなくて、腰の下とかにもぬいぐるみを敷いてリクライニングぐらい倒すイメージ。やから、私は枕を積む」（とんず）

枕やぬいぐるみなどを多数置いている、とんず。洗濯の頻度については、「枕カバーは彼氏がアホみたいに洗う」ことから、「週1回派」と回答した。



ちなみに、お酒を飲んで帰った次の日は必ず枕カバーが変えられているほどキレイ好きな彼氏とのことで、「清潔でいいけど、完全に私は不潔やと思われている」と笑いを交えて話していた。

アンケート結果は番組終盤に発表。72票の回答があり、枕カバーの洗う頻度が「週1回以上派」が43パーセント、「いつ洗ったか忘れた派」が57パーセントという結果に。わずかに、「いつ洗ったか忘れた派」が多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

僅差で少数派となった、週1回以上洗う人のなかにもさまざまなタイプがいるようで、キレイ好きであることが伺えるメッセージや、そもそも枕カバーがないという声が寄せられた。

「髪の毛のにおいがしてくるのがいややから替える」



「冬は『いつ洗ったかな？』となりますが、夏は暑くて汗をかくので週に1度は洗っています」



「週1で洗ってます。てか、枕カバーがなくてカバー代わりにタオルを敷いてるんで、それを洗ってます」



「いつ洗ったか忘れるので枕カバーの上にタオルを敷く」

ほかに、そもそも枕を使わないという人もいた。



「洗わないというか枕を使ってません」



「枕を使わない派」



「枕を買おう買おうと思ってずっと買ってない。このアンケートを見てまた思い出した。買わな」

多数派の、いつ洗ったか忘れた派からは、「毎日洗濯なんてできません。ファブリーズ（消臭スプレー）は定期的にしてるから許して」という声が。洗ったほうがいいと思っている人が多いためか、多数派にもかかわらずメッセージの数は少なめだった。

はるかぜに告ぐのとんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年8月5日放送回より