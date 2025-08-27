¡ÖÂç¿Í¥ì¥Ç¥£¤Ë¡Ä¡×Ä«¥É¥é½÷Í¥¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç22ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²¼È¾´ü¤âÂô»³³èÌö¤¹¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡ª¡×
¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢22ºÐ︎¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿︎¡¡Âô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ÎÉ¤ºÐ¤Ë¤¹¤ë¤¾¤ª¡¼¡¼¡¼︎¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢26Æü¤Ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢22ºÐ¤ÎÊúÉé¤ò¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡Ö¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¡ÖÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë1Ç¯¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤âÂç»ö¤À¤±¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¤·¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½çÄ´¤ËÂç¿Í¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¾¯½÷¤Ã¤Ý¤µ¤¬·òºß¤Ê¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î³èÌö¤òº£¸å¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²¼È¾´ü¤âÂô»³³èÌö¤¹¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£