元NGT48の中井りか（28）が26日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。産後の夫との関係について暴露する場面があった。

中井は24年3月31日に結婚を発表。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が秋元康氏とともに手掛けたテレビ東京のバラエティー番組「青春高校3年C組」で、演出を担当していた三宅優樹ディレクターが相手だと佐久間氏によって明かされており、同氏は「テレビマンで一番イケメン。ほぼB’ｚの稲葉（浩志）さんです」とイケメンだと証言。今年1月に第1子が誕生した。

第1子出産後は「全然、（夫からの）愛がない」と告白。さらに「今は仲良くやってるんですけど、すごい喧嘩を何回もしてて、もう離婚届2回書いている」と暴露すると、スタジオから驚きの声が上がった。

喧嘩の理由については「すごいしょうもないことなんですけど、赤ちゃんのおむつをBボーイぐらい腰パンにされてて、“全部漏れるじゃん！”というのが原因で取っ組み合いの喧嘩になったりした」と説明すると、共演者のさらば青春の光・森田哲矢は「めちゃくちゃ面白い裁判になりそうじゃん」とツッコミを入れて、笑いに変えた。