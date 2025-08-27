【お姉ちゃんの呪縛】健気に待とう「いつか姉から連絡が来ますように…！」＜第30話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第30話 ミカコの気持ち：受け継がれる負のループ
【編集部コメント】
あぁ……ミカコさん……。結局実母さんと同じことを繰り返してしまっていますね。無神経な発言をしてしまったことに対しては申し訳ないと思っているようですが……。当然のように「第一子はしっかりするべき」と考え、わが子に言っているようです。たしかに姉妹関係が歪んでいた原因が実母さんの子育てにあったことについては、ミカコさんにとっては関係のない話です。でも今回の揉め事の原因や内情をしっかり理解していれば、こんな発言はしないのではないでしょうか。ミカコさんの今後の子育てが気になるところですが、他人なので口出しせずに見守っていきましょうか。カナちゃんとリオちゃんが末永く仲良しでいられますよう、心から願っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
