サッカー元日本代表監督の岡田武史氏（69）が27日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にリモート出演。08年W杯フランス大会出場権を懸けた決戦前夜の出来事を明かした。

「これダメだったら、僕サッカー界にいれないなと思ってた」と当時を振り返った岡田氏。アジア最終予選、第3代表決定戦イラン戦を控えた前夜、「最後イランとの決戦のジョホールバルに行って、向こうから妻に電話して、“明日もし勝てなかったら日本に帰れない”と。本気でそう思ってた」と妻に弱音を吐いたことを明かした。

しかし、妻との通話から数時間後、心境の変化があったという。「もういい、明日、急に名将にはなれない。明日できることは、今持ってる力を100％出す以外できない。ある意味、命がけでやる。それがあかんかったら自分の力が足りなかったから、しょうがない。だから、謝ろうと思った。“日本国民の皆さん、申し訳ございません”と」と腹をくくり、「でも、これは俺のせいじゃない。俺を選んだ会長のせいやと」と吹っ切れたことを打ち明けた。

「そう思った瞬間に完全に開き直って、怖いものがなくなったんです」と岡田氏。「人にどう思われる?そんなもん知ったこっちゃねぇよ。やれることやるしかねぇんだからってな感じで」と懐かしそうに語った。

そして、分子生物学者の村上和雄さんの言葉について触れ、「（村上さんが）遺伝子にスイッチが入るという話をよくされてて。僕はあの瞬間、遺伝子にスイッチが入った感覚で、そこから自分の人生が変わり始めた」と回想。「あの経験が人生を変えましたね」と噛みしめた。