２６日のフジテレビ「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」は、第７話が放送された。

小劇場を舞台に立てこもり事件が発生。犯人は劇団に舞台を生配信するように要求し、なぜ？？と謎が深まっていく。

犯人を演じたのが、ハナコの菊田竜大だった。普段はメガネ姿だが、裸眼の役どころで熱演し、イメージ激変。出ずっぱりだったが、エンドロールのクレジットを見ても「どこいた？？」状態の視聴者が多かったようだ。

ネットは騒然。Ｘでは「これハナコの菊田かｗｗｗｗｗｗ今気づいたｗｗｗｗｗｗ」「ハナコのメガネ？ｗ」「犯人役ってハナコの菊田さん？」「犯人、ハナコの菊田さんだよね？」「スティンガースの立てこもり犯、めちゃくちゃハナコ菊田じゃんと思ってたら本当にハナコ菊田だった」「エンディングで名前を見て、あれ？ハナコの菊田さんはどこで出てたっけ？と思ってＴＶｅｒで見返しても分からなくて６話の予告記事の本人コメント見てやっと立てこもり犯役だったことに気づいた！フツーに役者さんかと思ってた」などの声が並んだ。