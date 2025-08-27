長江崚行のBlu-ray＆フォトブック『palmo a palmo』（フロンティアワークス）が2026年1月28日に発売される。

デビュー18年を迎え、芸能生活の成人祝いとして訪れた場所は、長江自身が強いつながりを感じている国・イタリア。

全編イタリアロケを敢行し、ローマ、ヴェネツィア、ミラノの3都市で密着撮影。「palmo」とはイタリア語で「手のひら」を表す言葉。

長江自身が名付けた「palmo a palmo（パルモ ア パルモ）」というタイトルは、直訳すると「手のひらと手のひら」という意味になり、「イタリア旅行中の“人との出会い”を“手のひら”を通して感じた」想いが込められている。

Blu-ray映像では、長江が街並みを巡りつつ、イタリアの様々な名所・食・伝統を体感。ヴェネツィアでは念願のゴンドラ乗船も体験し、満面の笑みを浮かべる場面も。フォトブックはイタリア滞在の空気感を映像とは異なる切り口で表現。長江自身が撮影したイタリアの景色も交え、旅の記録が掲載される。

■長江崚行コメント一度は訪れなければならないと思っていたイタリア。様々なご縁に恵まれてようやく足を運ぶことができました。本当に感謝です。写真でしか見たことがなかった大聖堂や風景にも感動しましたが、何よりもそこに当たり前のように暮らすイタリアの人々がとてつもなく華やかでした。僕の旅は、彼らに出会えたことが全てだったと心から感じています。人生の節目を共に歩んだイタリアという国。映像を通して、皆様とより深く感じ取れたら。是非ともよろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）