¿À»³ÃÒÍÎ¡ÈæÆÂÀ¡É¡õÃæÂ¼³¤¿Í¡Èµ±¸µ¡É¤ò¸«¼é¤ë¡Ö²£ÉÍ¤ÎÊì¡×¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡ÙÂè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤ÈTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëLemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÂè5ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦27Æü¿¼Ìë0»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£·àÃæ¤ÇæÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤Èµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¡Ö¸ý¤¬°¤¯¤Æ¾¦º²¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×¥Ý¡¼¥È¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦Íû·Ë²Ú±é¤¸¤ëÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¡ÄÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë¿À»³ÃÒÍÎ¡õÃæÂ¼³¤¿Í
¡¡º£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥¥¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¤È»û¤Î¸µÉû½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÊý¾æµ±¸µ¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²°Âæ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ë²Ú¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µ2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ø¤Ã¤Ý¤³¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¾ï¤Ë¤¤Ä¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥È¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤ÄÃæ²Ú³¹¤ÎÌ¾Å¹¡Ø·Ë²ÚÏ°¡Ù¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë½÷À¡¦·Ë²Ú¤ò¡¢ÀõÌî¤ÏËè²ó¸«»ö¤Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤Ï¹Ó¤¯¶âÌÙ¤±¤ËÇ®¿´¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë½÷À¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤á¤ÎÌò¤òÀ¸¤À¸¤¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀõÌî¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤³¤È¤ä¿©¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤·Ë²Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âè5ÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ë²Ú¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é½Ð²Ô¤®¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿½÷À¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç·ëº§¤·¡¢É×ÉØ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¹ñ½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÄ¹¤¯ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢·Ë²Ú¤Ï¤«¤Ê¤êÂç»¨ÇÄ¤Ç¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¹Ó¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¤â¡Ö²£ÉÍ¤ÎÊì¿Æ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯²¡¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ýÄ´¤Ï¹Ó¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½·Ë²Ú¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤é¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âè5ÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡£13ºÐ¤Ç¿À¸Í¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦50Ç¯°Ê¾åÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¡Ä¡£¤À¤«¤é¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡×¤ä¡Ö¤ªÂÞ¤ÎÌ£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤Ø½Ð¤Æ¤¤ÆÅÅ¼Ö¤Ç³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÁë¤«¤éÍÌ¾¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¹¹ð¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Î¿À¸Í¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Â¾¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¿©Ê¸²½¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿©¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿©½¬´·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î¤ª»Å»ö¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃë¿©¤Ï½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¤ªÊÛÅö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Ä«¿©»þ¤ËÌîºÚ¤È²ÌÊª30¼ïÎà¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òºî¤ê¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é8Ç¯´Ö¡¢¤ª¤À¤Æ¾å¼ê¤ÊÉ×¤Î¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤à¤ÈËèÆü¸µµ¤¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤¬2¿Í¤ÎÄ«¤Î½¬´·¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ë²Ú¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¾ï¤Ë¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ë²Ú¤¬¡¢¼Â¤Ï¤´¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÊ¿Åù¤ËË¬¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ë²Ú¤¬¤½¤³¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿À»³¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Èà¤é¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤½÷À¤ÎÊý¡¹¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ¯Îð¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥ÞÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè5ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸
À±Íå¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤¬¥±¥¬¤ò¤·¡¢æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ÏÊì¡¦ÆàÄÅ»Ò¡Ê¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ë¤ÎÂåÍý¤ÇÉÂ±¡¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¿¼¹ï¤ÊÍÍ»Ò¤Ç°å»Õ¤ÈÏÃ¤¹·Ë²Ú¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤¬·Ë²Ú¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Î2¿Í¡£ÍâÆü·Ë²Ú¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï²ø¤·¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£
ÃË¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉÂ±¡¤Ë¤âË¬¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÃË¡Ê±ó»³½ÓÌé¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢·Ë²Ú¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶öÁ³½Ð¤¯¤ï¤·¤¿À±Íå¤¬Èà¤é¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬µ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤ÏÀ±Íå¤Ë¶á¤Å¤¡Ä¡£À±Íå¤Î´íµ¡¤ËÉÂ±¡¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¡ÄÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë¿À»³ÃÒÍÎ¡õÃæÂ¼³¤¿Í
¡¡º£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥¥¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¤È»û¤Î¸µÉû½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÊý¾æµ±¸µ¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²°Âæ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤Ï¹Ó¤¯¶âÌÙ¤±¤ËÇ®¿´¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢²¿¤«¤ÈæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë½÷À¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤á¤ÎÌò¤òÀ¸¤À¸¤¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀõÌî¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤³¤È¤ä¿©¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤·Ë²Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Âè5ÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ë²Ú¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é½Ð²Ô¤®¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿½÷À¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç·ëº§¤·¡¢É×ÉØ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¹ñ½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÄ¹¤¯ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢·Ë²Ú¤Ï¤«¤Ê¤êÂç»¨ÇÄ¤Ç¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¹Ó¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¤â¡Ö²£ÉÍ¤ÎÊì¿Æ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯²¡¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ýÄ´¤Ï¹Ó¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½·Ë²Ú¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤é¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âè5ÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡£13ºÐ¤Ç¿À¸Í¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦50Ç¯°Ê¾åÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¡Ä¡£¤À¤«¤é¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡×¤ä¡Ö¤ªÂÞ¤ÎÌ£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤Ø½Ð¤Æ¤¤ÆÅÅ¼Ö¤Ç³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÁë¤«¤éÍÌ¾¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¹¹ð¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Î¿À¸Í¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Â¾¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¿©Ê¸²½¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿©¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿©½¬´·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î¤ª»Å»ö¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃë¿©¤Ï½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¤ªÊÛÅö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Ä«¿©»þ¤ËÌîºÚ¤È²ÌÊª30¼ïÎà¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òºî¤ê¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é8Ç¯´Ö¡¢¤ª¤À¤Æ¾å¼ê¤ÊÉ×¤Î¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤à¤ÈËèÆü¸µµ¤¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤¬2¿Í¤ÎÄ«¤Î½¬´·¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿©À¸³è¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ë²Ú¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¾ï¤Ë¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ë²Ú¤¬¡¢¼Â¤Ï¤´¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÊ¿Åù¤ËË¬¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ë²Ú¤¬¤½¤³¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿À»³¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤ë»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Èà¤é¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤½÷À¤ÎÊý¡¹¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ¯Îð¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥ÞÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè5ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸
À±Íå¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤¬¥±¥¬¤ò¤·¡¢æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ÏÊì¡¦ÆàÄÅ»Ò¡Ê¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ë¤ÎÂåÍý¤ÇÉÂ±¡¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¿¼¹ï¤ÊÍÍ»Ò¤Ç°å»Õ¤ÈÏÃ¤¹·Ë²Ú¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤¬·Ë²Ú¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Î2¿Í¡£ÍâÆü·Ë²Ú¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï²ø¤·¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£
ÃË¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉÂ±¡¤Ë¤âË¬¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÃË¡Ê±ó»³½ÓÌé¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢·Ë²Ú¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶öÁ³½Ð¤¯¤ï¤·¤¿À±Íå¤¬Èà¤é¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬µ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤ÏÀ±Íå¤Ë¶á¤Å¤¡Ä¡£À±Íå¤Î´íµ¡¤ËÉÂ±¡¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡£