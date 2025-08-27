¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÖÌ¤³«ºÅÃÏ°è¤ò¤á¤°¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡¡Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤âÍèÇ¯¤Ë¼Â»Ü¤Ø
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡É¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØAIMYON FAN CLUB TOUR 2026¡ÈPINKY PROMISE YOU vol.2¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØGINZA¡Ù8·î8ÆüÈ¯Çä¡Ê9·î¹æ¡ËÉ½»æ
¡¡¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡É¡Ù¤Ï¡¢11·î4Æü¤ÎµÜºê¡¦ÅÔ¾ë»ÔÁí¹çÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ7¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÁÅç¡¢ÆàÎÉ¡¢Ê¡Åç¡¢»³·Á¡¢ÀÄ¿¹¡¢°ñ¾ë¤Ç¤Î¸ø±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØAIMYON FAN CLUB TOUR 2026¡ÈPINKY PROMISE YOU vol.2¡É¡Ù¤â³«ºÅ¡£2026Ç¯3·î2Æü¤ÎÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ7²ñ¾ì¤ÇÁ´10¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ä¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬³ÆÃÏ¤ÇÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡É¡Ù³µÍ×
¡¦11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë µÜºê¡¦ÅÔ¾ë»ÔÁí¹çÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
¡¦11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë ÆÁÅç¡¦¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ
¡¦11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë ÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
¡¦12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
¡¦12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë »³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
¡¦12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë ÀÄ¿¹¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
¡¦12·î22Æü¡Ê·î¡Ë °ñ¾ë¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
Á´¸ø±é¡§¸á¸å5»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
¢£¡ØAIMYON FAN CLUB TOUR 2026 ¡ÈPINKY PROMISE YOU vol.2¡É¡Ù
¡¦3·î2Æü¡Ê·î¡Ë Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¡¦3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¡¦3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë ¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
¡¦3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
¡¦4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë °¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶
¡¦4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë °¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶
¡¦4·î20Æü¡Ê·î¡Ë Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
Á´¸ø±é¡§¸á¸å5»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
¡Ú²èÁü¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØGINZA¡Ù8·î8ÆüÈ¯Çä¡Ê9·î¹æ¡ËÉ½»æ
¡¡¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡É¡Ù¤Ï¡¢11·î4Æü¤ÎµÜºê¡¦ÅÔ¾ë»ÔÁí¹çÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ7¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÁÅç¡¢ÆàÎÉ¡¢Ê¡Åç¡¢»³·Á¡¢ÀÄ¿¹¡¢°ñ¾ë¤Ç¤Î¸ø±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬³ÆÃÏ¤ÇÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡É¡Ù³µÍ×
¡¦11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë µÜºê¡¦ÅÔ¾ë»ÔÁí¹çÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
¡¦11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë ÆÁÅç¡¦¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ
¡¦11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë ÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
¡¦12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
¡¦12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë »³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
¡¦12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë ÀÄ¿¹¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
¡¦12·î22Æü¡Ê·î¡Ë °ñ¾ë¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
Á´¸ø±é¡§¸á¸å5»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
¢£¡ØAIMYON FAN CLUB TOUR 2026 ¡ÈPINKY PROMISE YOU vol.2¡É¡Ù
¡¦3·î2Æü¡Ê·î¡Ë Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¡¦3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¡¦3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë ¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
¡¦3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
¡¦4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë °¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶
¡¦4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë °¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶
¡¦4·î20Æü¡Ê·î¡Ë Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
Á´¸ø±é¡§¸á¸å5»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é