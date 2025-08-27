あのちゃん、EBiDANメンバーの私服を抜き打ちチェック！：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。
8月26日（火）の放送は、ICExが登場。メンバーの私服センスが丸裸に！
【動画】あのちゃん、EBiDANメンバーの私服を抜き打ちチェック！ 一番センスがいいのは？
8人組ダンスボーカルユニット・ICEx。EBiDANのユニットとして2023年に結成され、完成度の高いダンスと歌唱力が魅力。ライブツアーは全公演ソールドアウトという、破竹の勢いを見せている。
そんな彼らの中から、八神遼介、筒井俊旭、阿久根温世、竹野世梛の"お喋りが好き"な4人が登場。
新曲「インストール」は"ロボット"がテーマ。アーティスト写真もメンバーが横並びに整列していることにちなみ、「ICExが〇〇順に整列してみた」という企画を開催！ "誰が一番○○なのか"、あのちゃんが独断と偏見で順番を決める。
最初のテーマは「私服がイケてる順」。アイドルとしてのセンスが問われる!?
まずは「一番イケてないと思う人」を指差しで決めることに。探り合いの末、全員の指が筒井に集中。
筒井は「メンバーの前でおしゃれしたくない。会うだけなんで、大した服着ない」と苦笑い。プライベートで遊びに行く時は、ちゃんとした服を着るとのこと。
番組は、事前告知なしでメンバーがテレ東に入る際の私服を撮影。その写真を公開した。
八神は、ネイビーのTシャツにゆったりとしたジーンズのシンプルスタイル。「Tシャツとズボンを同系色にしてまとまりを出した」と八神。あのちゃんは「シンプルで手抜きっぽく見えるけど、ジーンズの爽やかな色が夏らしくていい」と評価した。
メンバーから「イケてない」と指名された筒井は、デニム地のセットアップ風コーデ。あのちゃんから「シャツかわいい！」と褒められると、「頑張って買いました」とはにかんだ。
阿久根はオーバーサイズのチェックシャツに、裏表が逆のような素材のデニムパンツをロールアップ。ゆるっとした着こなしに、あのちゃんは「ロールアップの色の違いがかわいい。全体のまとまりもいいし、アイテム一つ一つがおしゃれ」と高評価。
竹野はTシャツに黒いベストを重ね、ダメージ加工のパンツを合わせたストリート寄りのスタイル。あのちゃんは「素材の良さで着こなしてる。黒もグレーも入ってるし、パンツの色も独特。僕もバラつきあるのが好き」とコメントした。
果たして、気になる順位は！？
この他、「一番怒りっぽいのは？」というテーマでは、それぞれの素顔が浮き彫りに。
「彼女が握ったおにぎりが一番似合うのは？」というテーマでは、"彼女目線カメラ"に向けて全力アピール！
さらに、メンバーがあのちゃんにガチの悩みを相談！ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
