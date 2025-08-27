¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¡©¡×ºÆº§¤«¤é2Ç¯¡Äà·ãÊÑáµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡ÖÉ½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
´ã¶À¤ËÉ¦¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë¡Ä¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¤âÏÃÂê
¡¡ºÆº§¤«¤é2Ç¯¡Ä¡£Âè65Âå²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó(53)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ô¥¶¤ò¿©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Ä¥°¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£´ã¶À¤ò¤«¤±É¦¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ç¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¡©¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤±¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖºÆº§¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÉ½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÏÌî·Ê»Ò(60)¤È·ëº§¤·¤¿¤¬2018Ç¯¤ËÎ¥º§¡£23Ç¯¤ËSNS¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é²º¤ä¤«¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£