乃木坂46 小川彩が主演の実写縦型ショートドラマ『奏のララ』　インタビュー動画公開

マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品『奏のララ』の実写縦型ショートドラマ第1話が、8月26日（火）18時から公式TikTokショートドラマアカウントで配信される。

【写真】『奏のララ』主演、乃木坂46・小川彩

第1話の配信開始に先がけ、ヒロインのララ役を演じた乃木坂46 小川彩のインタビュー動画をサイコミ公式YouTubeで公開。

本作の撮影中に、金髪ギャル姿のままカメラの前で「ララ」を演じた感想などを答えた小川。明るくポジティブな一方でどこか日常に物足りなさを感じている「ララ」の人物像に対して、「親近感を覚えた」と話した。金髪ギャルを演じるにあたって、「外でギャルを見かけると近づいて話し方などを研究していた」といったエピソードや、乃木坂46のメンバー井上和に「私ギャルになるんだ！」と報告したエピソードなどを披露している。

またショートドラマ配信を記念して、期間限定で『奏のララ』の43話分をマンガ配信サービス「サイコミ」にて8月26日18:00 ～ 2025年9月9日23:59の期間限定で無料公開。あわせて小川の直筆サイン色紙が抽選でもらえるプレゼントキャンペーンも同期間に「サイコミ」で開催される。

■『奏のララ』あらすじメイクが命の今どき女子高生・田中ララが出会ったのは、同級生の天才画家・久我奏。彼の描く絵に一瞬で心を奪われたララは、すぐさま美術部への入部を決意する。しかし、そこに立ちはだかったのは校則を重んじる真面目な委員長・篠原ゆり子。美術部への入部を賭けて、ララは人生初のコンクールに挑むことに！ 果たしてララは、自分の「好き」を貫き、無事に入部することができるのか…？サイコミで大人気連載中の青春マンガを縦型実写ショートドラマ化！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）