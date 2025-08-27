THE YELLOW MONKEY¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡ÙFINAL BLOCK¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤òWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷
¡¡THE YELLOW MONKEY¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØTHE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 ¡ÁSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Á¡Ù¤è¤ê¡¢FINAL BLOCKºÇ½ª¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢31Æü¸á¸å8»þ¤«¤éWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇòÇ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ªTHE YELLOW MONKEYÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ FINAL BLOCKºÇ½ª¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿10ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSparkle X¡Ù¡Ê2024Ç¯5·î29ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ35¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ò´Þ¤à¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï1998Ç¯°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FINAL BLOCK¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖSPARK¡×¡ÖJAM¡×¡ÖSUCK OF LIFE¡×¤Ê¤É¤âÈäÏª¡£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCAT CITY¡×¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢WOWOW¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢9·î¤Ë¤Ï1996Ç¯¤ÎÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡ØTHE YELLOW MONKEY TRUE MIND ¡ÈNAKED¡É -TOUR '96 FOR SEASON ¡ÈÌîÀ¤Î¾ÚÌÀ¡É at NHK¥Û¡¼¥ë-¡Ù¤ò¡¢10·î¤Ë¤Ï1995Ç¯¤Î½éÉðÆ»´Û¸ø±é¡ØTHE YELLOW MONKEY Cherry Blossom Revolution -Live at BUDOKAN-¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëµ°À×¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢½é´ü¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃ½¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¸ø±é¤ÏÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤«¤é1¥ö·î´Ö¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡£
