¥½¥Õ¥È½÷»ÒU¡½15WÇÕ¤ÇÀ¤³¦°ì¡¡U¡½15ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅì»³¼îÆá¤µ¤ó¤¬Ê¡²¬¸©Ä£¤Ç±ÉÍÀ¤òÊó¹ð¡Ö¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤âÂåÉ½¤Ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎU¡½15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÌî¼ê¡¢Åì»³¼îÆá¤µ¤ó¡ÊÊ¡²¬»Ô¡¦ÈÄÉÕÃæ3Ç¯¡Ë¤¬27Æü¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢Âç¶Ê¾¼·ÃÉûÃÎ»ö¤Ë±ÉÍÀ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒU¡½15WÇÕ¤Ï6·î²¼½Ü¡Á7·î¾å½Ü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É12¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ´¾¡Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Åì»³¤µ¤ó¤ÏU¡½15ÂåÉ½¤Ë¸©¤Ç¤¿¤À°ì¿ÍÁª¤Ð¤ì¡¢¼ç¤Ë3ÈÖ¡¦Í··â¼ê¤Ç½Ð¾ì¡£½ÓÉÒ¤Ê¼éÈ÷¤È¼ê·ø¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡Åì»³¤µ¤ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¶»¤Ë¡Öº£¸å¤Ï¡Ê¹â¹»¤Ê¤É¡Ë¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤âÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Âç¶ÊÉûÃÎ»ö¤Ï¡Öº£¸å¤â¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÇÌ¾¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë